Явка на довыборах в Госдуму в Пензенской области в первый день голосования составила 19,5%

ПЕНЗА, 12 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в первый день голосования на дополнительных выборах депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу в Пензенской области составила 19,5%. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя облизбиркома Алексей Климухин.

"В первый день проголосовали 104 957 человек. Явка составила 19,5%", - отметил собеседник агентства.

В довыборах по округу участвуют шесть кандидатов: Александр Самокутяев ("Справедливая Россия"), Александр Трутнев (КПРФ), Вадим Сердовинцев (ЛДПР), Фатима Хугаева ("Коммунисты России"), Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров), Кирилл Метальников ("Гражданская платформа"). Депутатский мандат в нижней палате парламента стал вакантным после перехода депутата Леонида Левина, представлявшего "Справедливую Россию", на работу в аппарат правительства РФ.

В Пензенской области работают 1085 избирательных участков, 33 территориальные избирательные комиссии. В регионе насчитывается 1 млн 55 тыс. избирателей. В области проходят также выборы губернатора.