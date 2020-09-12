В Общественной палате России сообщили о проверке одного из УИКов в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Бюллетени с результатами досрочного голосования по итогам 11 сентября на УИК 2569 в Нижнем Новгороде должны быть опечатаны до полной проверки возможных фактов манипуляций с избирательной документацией, проверку в настоящее время проводят с участием правоохранительных органов, сообщил журналистам в субботу председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"УИК 2569 города Нижний Новгород: информация поступила в том числе от партий, что зафиксированы манипуляции с избирательной документацией, на участок выезжала мобильная группа общественного штаба от общественников, мы разбирались. В настоящее время работа по выявлению всех фактов о нарушении продолжается совместно с избирательной комиссией субъекта, региональным штабом общественного наблюдения, нашим ситуационным центром в Общественной палате, в том числе подключены правоохранительные органы", - пояснил Григорьев.

"Результаты голосования за день на УИК 2569 должны быть опечатаны до полной проверки в установленном законом порядке, и принято решения о признании недействительными, а в случае подтверждения действительными, результатов голосования за вчерашний день", - добавил он.

Проверки на участках

Григорьев также привел примеры, когда информация о нарушениях на избирательных участках в ходе проверки не подтвердилась. В частности, поступила жалоба на опломбированные урны на одном из избирательных участков в Воронежской области, "якобы отсутствовали пластиковые пломбы". По словам Григорьева, представители Общественной палаты Воронежской области провели проверку сообщения, в ходе которой выяснилось, что урны на участке были опломбированы по всем правилам, так как использование пластиковых пломб законодательством РФ не предусмотрено.

В пресс-службе ОП РФ добавили, что также было проверено несколько сообщений о нарушениях, представленных на карте движения "Голос". Проверялось, в частности, сообщение, что в Ноябрьске на УИК 707 были якобы обнаружены два переносных ящика, заполненных бюллетенями, а, согласно списку избирателей, людей на участке было немного. Общественная палата ЯНАО посетила избирательный участок для проверки сообщения, информация не подтвердилась, уточнили в пресс-службе.

Также не подтвердилось сообщение из Верхнеуральска о том, что на УИК 1493 комиссия выдала два одинаковых бюллетеня одному избирателю, который проголосовал дважды. Комиссия опломбировала урну, но позже выяснилось, что были выданы 2 бюллетеня для голосования по выборам депутатов законодательного собрания седьмого созыва: один бюллетень был по одномандатному избирательному округу, второй - по единому. "Бюллетени лежат в разным стопках, выдача двух бюллетеней невозможна", - сказали в пресс-службе.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.