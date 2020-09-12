В чувашской деревне голосование организовали на автобусной остановке

"Это не придомовое голосование. У нас в республике придомового голосования на этих выборах нет. Это выездное голосование в населенных пунктах, где отсутствуют избирательные участки и затруднено транспортное сообщение", - сказал он.

ТАСС, 12 сентября. Выездное голосование на автобусной остановке было организовано для избирателей одной из отдаленных чувашских деревень из-за отсутствия в населенном пункте избирательных участков. Об этом в субботу сообщил председатель Центризбиркома Чувашии Александр Цветков во время прямого включения на заседании ЦИК РФ, отвечая на просьбу главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой пояснить ситуацию с голосованием на остановке.

Цветков пояснил, что это маленькая отдаленная деревня, где всего две улицы и 93 избирателя. "Так получилось, что, кроме этой остановки общественного транспорта, в этой деревне нет ни одного общественного помещения. Это не сквозная дорога. Это место в центре деревни, куда приезжает два раза в сутки автобус, и это разворотная площадка, где стоит остановочный павильон", - сказал он.

Цветков уточнил, что во время голосования там разместили технологическое оборудование, ширму для тайного голосования, выдавались средства индивидуальной защиты. По его словам, в целом по республике порядка 380 отдаленных деревень, где организуется выездное голосование.

На пост главы республики претендуют пять кандидатов. В их числе представитель партии "Патриоты России" Сергей Матвеев, Николай Степанов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Александр Андреев от КПРФ, Константин Степанов от ЛДПР и врио главы республики Олег Николаев, который принимает участие в выборах как самовыдвиженец.

В этом году выборы в Чувашии впервые проходят в трехдневный срок - 11, 12 и 13 сентября. Глава республики избирается сроком на пять лет.