На выборах главы Ленобласти отмечается более активная явка избирателей

"Первый день активность чуть-чуть выше среднего. Сама активность избирателей составила 15,45% по отношению к числу лиц, которые имеют право проголосовать - это 210 082 человека проголосовало. У нас 60% проголосовало в помещениях для голосования и почти 40% проголосовало на выездном голосовании вне помещений", - сказал Лебединский.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Активность избирателей в первый день досрочного голосования на выборах губернатора Ленинградской области отмечается на уровне выше среднего, явка составила 15,45%, сообщил в субботу журналистам председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Он добавил, что в первый день голосования члены избирательных комиссий также вылетали на пять островов региона, где зарегистрировано 19 избирателей. В целом, по словам Лебединского, выборы в Ленинградской области идут "спокойно и организованно". "Что касается официальных обращений, на сегодняшний день у нас 13 обращений. Мы реагируем как всегда оперативно", - добавил он.

Ранее Леноблизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на выборы губернатора четырех человек: Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Александра Габитова ("Гражданская платформа"), Андрея Лебедева (ЛДПР) и Александра Перминова ("Справедливая Россия").

Выборы губернатора Ленинградской области состоятся в единый день голосования, 13 сентября 2020 года, досрочное голосование проходит 11 и 12 сентября. Действующим губернатором Ленинградской области с 28 мая 2012 года является Александр Дрозденко. На досрочных выборах губернатора 13 сентября 2015 года он получил поддержку 82,1% избирателей.