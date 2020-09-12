В ЦИК сообщили, что фиксируют не так много нарушений в ходе досрочного голосования

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в настоящее время при проведении досрочного голосования 11 и 12 сентября в регионах зафиксировано "не так много нарушений".

"На сей момент у нас не так много нарушений. Быстрая реакция и со стороны самих комиссий, и в одном случае <...> наблюдатели сработали. Коллеги правильно отреагировали, правильные выводы сделали. Держим руку на пульсе", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в субботу.

Председатель ЦИК рассказала в интервью телеканалу "Россия-24", что нарушения были зафиксированы в Орловской, Оренбургской и Нижегородской областях. "Если говорить о серьезных нарушениях, по которым пришлось принимать меры, - их четыре [случая] у нас в Нижегородской области. Тут надо сказать спасибо наблюдателям от партии "Новые люди", они проявили бдительность. <...> Наша комиссия провела по их заявке серьезное расследование ситуации, и там действительно отстранены от занимаемой должности председатель и заместитель комиссии, где были найдены нарушения", - отметила Памфилова.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.