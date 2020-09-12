В Тамбове проверят условия голосования после появления фото с картонными коробками на УИК

"С 10 часов утра администрация города проезжает все места, где планируется придомовое голосование, а его планируется [провести] немало: 80 комиссий выезжают на придомовое голосование в Тамбове и смотрят, как оборудовано место для голосования. Если мы будем понимать, что где-то не хватает стола, мы за это время, естественно, обеспечим. Придомовое голосование в Тамбове начнется в два часа (14:00 мск)", - сказал Офицеров.

ТАСС, 12 сентября. Избирательная комиссия Тамбовской области организовала 80 комиссий для проверки условий придомового голосования после появления в социальных сетях фотографий с досрочного голосования в Тамбове, где на одном из участков якобы установили для людей картонные коробки. Данные снимки были сделаны до начала голосования, сообщил председатель избирательной комиссии области Андрей Офицеров в субботу во время видеосвязи с информационным центром ЦИК России.

Он добавил, что облизбирком провел проверку после появления в социальных сетях фотографий с установленными на участках картонными коробками. "Ширмочка не стояла на полу, ее поставили на коробку, в которой везли. На тех фотографиях в соцсетях мы видим еще пустые ящики для голосования, то есть еще никто не проголосовал, комиссия раскладывает на столе список избирателей. И есть фотографии, когда уже люди голосуют - все выглядит совершенно по-другому, мы дали опровержение этим фотографиям в своих региональных СМИ", - сказал Офицеров.

Он добавил, что в интернете также распространяют фотографии с голосования на дому, но якобы при этом пишут про придомовое голосование. "Но на дому у нас и на лавочке голосуют, и голосуют на пеньках", - сказал Офицеров.

На должность главы администрации Тамбовской области претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Александр Никитин ("Единая Россия"), Игорь Телегин (ЛДПР), Павел Плотников ("Справедливая Россия"), Андрей Жидков (КПРФ), Сергей Клишин (Казачья партия). За 202 депутатских мандата представительных органов местного самоуправления борются 805 кандидатов. На 36 депутатских мандатов Тамбовской городской Думы седьмого созыва претендуют 372 кандидата от шести политических партий. В регионе открыты 902 участка для голосования.