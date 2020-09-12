В Калининграде начали проверку по факту рассылки фейков о неготовности региона к выборам

КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы начали проверку по факту распространения в Калининградской области ложных сообщений о неготовности избирательных участков к проведению голосования на муниципальных выборах. Об этом сообщила в субботу в ходе видеоконференции с ЦИК председатель калининградской областной избирательной комиссии Инесса Винярская.

10 и 11 сентября в региональные СМИ за подписями работников аппарата облизбиркома были разосланы письма с сообщениями о якобы неготовности региона к выборам на бланках, в том числе Ростелекома, Росгвардии и Роспотребнадзора.

"Мы по факту этого получения незамедлительно проинформировали все средства массовой информации о том, что данные письма являются подложными. Сейчас все находится на контроле у полномочного представителя президента РФ [в СЗФО]. Проверкой занимаются правоохранительные органы. В полном объеме мы опровергли доступными нам методами эту информацию", - сказала Винярская.

Председатель ЦИК Элла Памфилова расценила произошедшее как хорошо подготовленную акцию, направленную на срыв выборов.

В Калининградской области избирают 135 депутатов местных советов в восьми городских округах. Досрочное голосование стартовало 2 сентября и проходило до 10 сентября включительно. За семь дней проголосовали 457 избирателей, это 0,26% от общего числа участников голосования. Всего в проходящем голосовании имеют право принять участие 177 102 избирателя в Балтийском, Гвардейском, Зеленоградском, Полесском, Славском, Советском, Черняховском и Ладушкинском городских округах. С 11 сентября в регионе ежедневно с 08:00 до 20:00 по местному времени (09:00 - 21:00 мск) работают 156 избирательных участков. Голосование завершится 13 сентября в 21:00 по московскому времени (20:00 по местному времени).