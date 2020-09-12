Результаты голосования на одном из участков в Нижнем Новгороде признали недействительными

ТАСС, 12 сентября. Результаты досрочного голосования на избирательном участке № 2569 в Нижнем Новгороде при голосовании на выборах в гордуму признали недействительными из-за нарушений, которые допустили члены комиссии. Об этом сообщила в субботу председатель облизбиркома Маргарита Красилевская в ходе заседания ЦИК.

В пятницу наблюдатели от партии "Новые люди", представители которой баллотируются в гордуму Нижнего Новгорода, зафиксировали на видео возможное нарушение на избирательном участке, в ходе которого одна из представителей УИК якобы подменила папку со списками избирателей.

"Мы тщательно посмотрели ролик, провели детальную проверку совместно с избирательной комиссией Нижнего Новгорода. Нами было установлено, что в процессе голосования явно были совершены какие-то манипуляции с избирательными документами заместителем председателя УИК. Так как непреложным приоритетом для нас является легитимность процесса голосования, было принято решение признать бюллетени досрочного голосования за 11 сентября [на участке] недействительными и не учитывать их при подсчете голосов после окончания голосования", - сказала Красилевская.

Она добавила, что в связи с нарушениями избирком обратился в правоохранительные органы. "По действиям председателя и зампредседателя УИК мы продолжим работу с привлечением правоохранительных органов и со всей строгостью будем проверять продемонстрированные в ролике действия", - отметила Красилевская.

По ее словам, на участке находится член окружной комиссии с правом решающего голоса, который контролирует работу УИК. "Мы со своей стороны также пристальное внимание уделяем их работе и ситуацию держим на личном контроле", - пояснила председатель облизбиркома.

В Нижегородской области проходят выборы городских дум Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова и других городов. Всего в регионе проходят 172 муниципальные избирательные кампании, по итогам которых будет замещено 1 776 мандатов.