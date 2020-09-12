Эксперты указывают на размещение фейков в "Карте нарушений на выборах" движения "Голос"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Так называемая "Карта нарушений на выборах" движения "Голос" систематически публикует фейковые сообщения без предварительной проверки информации, заявили директор центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин и директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

"Проверкой собственной информации "Карта" принципиально не занимается. Это проблема, связанная с правовыми вопросами деятельности по распространению информации", - заявил журналистам в субботу Потуремский. По словам эксперта, главная цель ресурса - скомпрометировать в глазах общественности легитимность выборного процесса.

Политолог Павел Данилин связывает то, что "Карта нарушений", несмотря и на предыдущую критику, не дает опровержений опубликованного, с отсутствием практики подачи в суд исковых заявлений к "структурам, фабрикующим подобного рода дискредитирующую информацию". "Нужно вводить административные штрафы за распространение фейков. Только рублем можно заставить отвечать за свои слова этих провокаторов", - уверен Данилин.

В свою очередь профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев отметил, что было бы "крайне странным", если бы движение публиковало опровержения на распространяемую им же дезинформацию. По убеждению политолога, "Карта нарушений" "выполняет функцию дискредитации российской избирательной системы посредством фейков".

По данным на 14:30 мск субботы на сайте "Карты" говорится о поступивших 966 сообщениях о возможных нарушениях на текущих выборах.