На участке №3 в Орле аннулировали бюллетени о досрочном голосовании со 2 по 10 сентября

ТАСС, 12 сентября. Избирательная комиссия Орловской области признала недействительными все бюллетени о досрочном голосовании со 2 по 10 сентября на участке №3 в Орле. Причиной тому стало отсутствие в списках избирателей подписей о получении бюллетеней и отметок об их досрочном голосовании, сообщила председатель Орловской областной избирательной комиссии Людмила Маркина в субботу во время видеосвязи информационным центром ЦИК России.

"Принято решение, что все отметки избирателей [на участке №3 в Орле], проголосовавших досрочно в период с 2 по 10 сентября включительно, признать недействительными. Все бюллетени, которые признаны недействительными, не будут использовать в подсчете голосов. Оценка действиям членам участковой избирательной комиссии, которые допустили данное нарушение при работе организации досрочного голосования, будет также дана сотрудниками правоохранительных органов", - сказала Маркина.

Она пояснила, что в Орловской области досрочное голосование организовано смешанным образом: со 2 по 10 сентября избиратели голосовали с использованием конвертов, а со вчерашнего дня в регионе приступили к организации досрочного голосования, как и во всей стране - с 08:00 и 20:00 часов.

По данным Маркиной, в пятницу в социальных сетях было выявлено сообщение кандидата одной из партий о том, что на избирательном участке №3 в Орле в списке избирателей нет подписи о выдаче бюллетеней. "Было дано поручение председателю территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района Орла приехать в участковую комиссию, провести проверку на месте. При проверке информации было установлено, что в списках избирателей отсутствовали подписи избирателей в получении бюллетеня и отметка о том, что избиратель проголосовал досрочно. Жалоба была признана обоснованной", - сказала Маркова.

Она отметила, что в регионе в том числе проходят выборы 38 депутатов Орловского городского совета народных депутатов. В настоящее время проводится досрочное голосование в помещениях 137 избирательных участковых комиссий.