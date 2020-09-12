В Ростовской области отстранили двух членов УИК и признали недействительными бюллетени

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Два члена участковой избирательной комиссии №539 в городе Гукове Ростовской области, где проходят выборы губернатора региона, отстранены от работы после проверки, а бюллетени, использованные в первый день голосования, признаны недействительными. Как сообщил в субботу председатель избирательной комиссии области Андрей Буров, материалы проверки переданы в правоохранительные органы.

Ранее в субботу стало известно, что бюллетени, использованные на избирательном участке №539 в первый день голосования, признаны недействительными в связи с тем, что достоверно установить волеизъявление избирателей невозможно. Это подтвердила проверка избирательной комиссии Ростовской области.

"В настоящий момент два члена комиссии, которые, возможно, участвовали [в нарушениях], от работы отстранены. Материалы переданы в правоохранительные органы", - сказал Буров.

Как ранее сообщил журналистам председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод, одному из наблюдателей на участке №539 удалось записать видео, на котором зафиксирована ситуация, похожая на вброс избирательных бюллетеней в помещении избирательного участка. Ситуацию проверяют следственные органы. По информации пресс-службы избирательной комиссии области, в субботу работа участка возобновилась в штатном режиме.

Согласно данным на сайте избирательной комиссии, в Гукове, помимо выборов губернатора Ростовской области, также проходит голосование по определению состава городской думы VII созыва.

Выборы в Ростовской области

В пятницу в Ростовской области открылись 2 610 избирательных участков. Голосование как в помещениях, так и на дому проходит с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. По данным избирательной комиссии Ростовской области, по состоянию на 1 июля в регионе зарегистрированы 3 млн 193 тыс. 244 избирателя.

На пост губернатора претендуют руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов, координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Петр Пятибратов, руководитель партийной фракции "Справедливая Россия" в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко, гендиректор Инновационной сервисной компании Владимир Башкатов, выдвинутый ростовским региональным отделением партии "Патриоты России", и действующий глава региона Василий Голубев, поддержанный региональным отделением "Единой России".