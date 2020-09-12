В ЦИК заявили, что система онлайн-голосования на довыборах в Госдуму работает без сбоев

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что комиссия не зафиксировала сбоев в работе системы дистанционного электронного голосования на довыборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях. Онлайн-голосование стартовало в 08:00 мск 11 сентября и продлится до 20:00 мск 13 сентября.

"Система [онлайн-голосования] работает в режиме онлайн, работает без сбоев, устойчиво. Мы не видим проблем", - сказал Булаев в информационном центре ЦИК в субботу.

По его словам, комиссия планирует развивать дистанционное электронное голосование "до такой степени, чтобы ни у кого не вызывало сомнений и вопросов". "Люди, даже в нынешней ситуации, когда формируется везде к этому [негативное отношение], у нас в России поняли. Сегодня была вторая попытка получить второй бюллетень, она успешно ликвидирована. Была вчера в Ярославской области, а сегодня в Курской. Мы систему тестируем, ничего страшного, это даже хорошо", - подчеркнул Булаев.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с помощью специального программного обеспечения.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.