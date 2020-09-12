Шнуров не собирается участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров заявил в субботу ТАСС, что не планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

"Нет, зачем? А что там дают? - сказал он в кулуарах Российской креативной недели, отвечая на вопрос о планах участвовать в выборах в Госдуму. - У меня папа был партийным, но разве он был депутатом от Коммунистической партии Советского Союза? Нет! Я просто партийный".

Летом во время поездки в Челябинск лидер партии Борис Титов сообщал, что музыкант намерен участвовать в выборах в Госдуму в следующем году. Комментируя эти слова, Шнуров в шутку отметил, что "Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее".

Шнуров - российский рок-музыкант, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель, лидер и автор большинства песен группы "Ленинград". В конце февраля 2020 года Шнуров, входящий в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, вступил в Партию роста.