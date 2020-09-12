МИД РФ призывает Apple не потакать властям Украины в вопросе с российскими приложениями

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Требование Службы безопасности Украины (СБУ) к американской компании Apple удалить из украинского сегмента App Store приложения российских СМИ является доказательством репрессивной политики украинских властей и свидетельствует об игнорировании Киевом международных обязательств в области соблюдения свободы слова. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, распространенном в субботу на сайте российского дипведомства.

"Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА "Россия сегодня" и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ, - подчеркнула Захарова. - Этим актом политической цензуры Киев расписался в циничном попрании ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, полностью игнорируя свои международные обязательства в области соблюдения свободы слова и выражения мнений".

Дипломат отметила, что "своими антидемократическими действиями киевские власти не только ограничивают право собственных граждан на свободный поиск и доступ к информации, но и в условиях тотальной украинизации лишают многочисленную русскоязычную часть населения страны возможности получать достоверную информацию на родном языке".

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание, что "ситуация со свободой слова на Украине остается одной из самых сложных в мире".

"Журналистам приходится работать при постоянной угрозе жизни и здоровью, диктате органов безопасности в сфере информации, языковой политики и применения законодательства о СМИ, запрете на беспристрастное и объективное освещение событий", - отмечается в комментарии.

Не идти на поводу

Вместе с тем РФ призывает американскую компанию не потакать властям Украины в вопросе с российскими приложениями.

"Призываем администрацию Apple не идти на поводу у украинских властей и не предпринимать действий, которые фактически могут превратить американскую IT-корпорацию в пособника преступлений Киева против свободы слова", - отмечается в комментарии официального представителя МИД РФ.

Дипломат также указала, что РФ ожидает, что "профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку вопиющему нарушению украинской стороной фундаментальных демократических принципов свободного распространения информации и доступа к ней".