Урну для голосования на участке в Новороссийске опечатали из-за вброса пустых листов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Неизвестный вбросил в урну для голосования на избирательном участке 3708 в Новороссийске пустые листы бумаги, в данный момент урна опечатана. Об этом сообщил журналистам в субботу председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Появилось видео в сети, где был организован якобы вброс бюллетеней, это участок 3708 в Новороссийске. Действительно, на видеозаписи было видно, что подбегает человек и вбрасывает какие-то листы в урну для бюллетеней", - пояснил Григорьев.

"Проверяла данный факт наша Общественная палата Краснодарского края. Выяснилось, что во время санитарной обработки помещения вбежал неизвестный человек и вбросил в урну для голосования чистые листы, это не были бюллетени, но, тем не менее, факт зафиксирован. В данный момент ящик с этими бюллетенями опечатан, отдельно этот вопрос будет рассматриваться избирательной комиссией", - подчеркнул председатель координационного совета.

Он добавил, что в ОП РФ оценивают данный случай как намеренную провокацию.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.