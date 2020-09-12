В Москве на довыборах муниципальных депутатов установлен рекорд явки на онлайн-голосование

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Явка на онлайн-голосование на довыборах муниципальных депутатов в Москве стала рекордной за год использования системы дистанционного электронного голосования в столице. Об этом сообщил журналистам в субботу председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Сегодня закончилось два голосования. В Москве досрочно проголосовал 601 человек, это менее 1%. 4 835 человек захотели проголосовать электронно, воспользовались этим правом 93,45%. Это самая большая цифра явки с начала электронного голосования. Меньше было на выборах в Мосгордуму, меньше было на [голосовании по] поправкам в Конституцию. Избиратель у нас стал электронный, активный и дисциплинированный", - сказал Венедиктов.

Он добавил, что 300 человек, которые записались в электронный реестр, но не проголосовали, могут прийти 13 сентября на избирательные участки и проголосовать традиционным способом. "Тогда явка "электронщиков" увеличится. Но мы уже знаем, что она не уменьшится, и это довольно большой успех", - сказал Венедиктов.

При этом он отметил, что впервые в ходе онлайн-голосования не было зафиксировано попыток взлома или хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования.

"Хакерских атак на голосование впервые не было. Видимо, коллеги поняли, что это бесполезно", - сказал Венедиктов.

Онлайн-голосование началось 11 сентября в 08:00 мск и завершилось 12 сентября 20:00 мск, в нем приняли участие москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе, заранее подавшие соответствующие заявки и имеющие подтвержденные аккаунты на mos.ru. Всего было выдано 4 535 бюллетеней.

Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании проходил с 29 июля по 7 сентября. Отдать свой голос дистанционно в течение двух дней могли 4 853 москвича, вошедшие в реестр онлайн-избирателей. По словам Венедиктова, число желающих проголосовать электронным способом составило 7,5% населения этих округов, что в 3,5 раза превысило показатели прошлого года.

Досрочное голосование для тех, кто не сможет прийти на свой избирательный участок 13 сентября, началось 2-го и завершилось 12 сентября.

13 сентября, в основной день выборов, можно будет проголосовать только традиционным способом на избирательных участках двух округов. В муниципальные депутаты двух округов столицы выдвинуты 26 кандидатов. Всего около 68 тыс. москвичей смогут проголосовать на дополнительных выборах в двух округах.

В новость внесены изменения (21:31 мск) - добавлены подробности в четвертом и пятом абзацах.