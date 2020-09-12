Эксперт: онлайн-голосование в Москве целесообразно проводить за один день

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Онлайн-голосование на довыборах муниципальных депутатов в Москве 11-12 сентября продемонстрировало, что необходимости проводить дистанционное голосование в течение двух дней нет, достаточно одного. Об этом сообщил журналистам в субботу председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Наш вывод таков, что надо дальше продолжать продвигать московскую платформу электронного голосования, и в следующем году тоже - на выборах депутатов Государственной думы. Всего два дня голосовали электронно, в первый день голосования к вечеру проголосовало 82%. Поэтому вполне возможно, что не нужно растягивать электронное голосование на два дня, а вполне возможно уложить в один день, что мы и будем предлагать Московской городской избирательной комиссии", - сказал Венедиктов.

Он отметил, что данный вопрос является дискуссионным и будет обсуждаться на штабе. По его словам, он намерен настаивать, чтобы в дальнейшем онлайн-голосование в столице проходило именно на московской платформе. "Если не считать тесты, то у нас уже четвертое голосование [на данной платформе], она показала свою надежность. И все меньше и меньше замечаний, все недоработки мы исправляем от раза к разу. В этот раз - вообще ничего", - сказал Венедиктов.

Онлайн-голосование началось 11 сентября в 08:00 мск и завершилось 12 сентября 20:00 мск, в нем приняли участие москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе, заранее подавшие соответствующие заявки и имеющие подтвержденные аккаунты на mos.ru. Всего было выдано 4 535 бюллетеней.

Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании проходил с 29 июля по 7 сентября. Отдать свой голос дистанционно в течение двух дней могли 4 853 москвича, вошедшие в реестр онлайн-избирателей. Как сообщал Венедиктов, число желающих проголосовать электронным способом составило 7,5% населения этих округов, что в 3,5 раза превысило показатели прошлого года.

13 сентября, в основной день выборов, можно будет проголосовать только традиционным способом на избирательных участках двух округов. В муниципальные депутаты этих округов выдвинуты 26 кандидатов. Всего около 68 тыс. москвичей смогут проголосовать на дополнительных выборах в двух округах.