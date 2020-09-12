Памфилова заявила, что избирательная кампания проходит спокойно и организованно

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование перед единым днем голосования 13 сентября в России проходит спокойно, достойно и организованно.

"Кампания действительно невероятно сложная в своей многослойности, и времени не было передохнуть после общероссийского голосования [по поправкам к конституции]. Но, в принципе, дай бог не сглазить, она идет достаточно спокойно, достойно и организованно", - сказала она в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

Ранее глава ЦИК сообщила, что при проведении досрочного голосования 11 и 12 сентября в регионах России зафиксировано "не так много нарушений". В частности, четыре серьезных нарушения выявили в Нижегородской области.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня проходят в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.