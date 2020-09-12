{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования - 2020

Явка на выборах в Калужской области за два дня досрочного голосования составила 23%

В регионе выбирают губернатора, депутатов Заксобрания, городской думы Калуги и органов местного самоуправления

ТАСС, 12 сентября. Явка избирателей по итогам двух дней досрочного голосования в Калужской области, где выбирают губернатора, депутатов Заксобрания, городской думы Калуги и органов местного самоуправления, составила 23%. Об этом в субботу сообщается на странице правительства области в Instagram.

На эту тему
История выборов и назначений губернатора Калужской области

"23% избирателей проголосовали на выборах в Калужской области по состоянию на 20:00 12 сентября", - говорится в сообщении.

В области проходит сразу несколько избирательных кампаний. Основная - выборы губернатора. На пост претендуют шесть кандидатов: врио губернатора Владислав Шапша был выдвинут партией "Единая Россия", профсоюзный лидер Александр Абросимов - Коммунистической партией социальной справедливости, начальник управления по работе с персоналом транспортной компании "СТ-Групп" Елена Ефанова - Партией роста. Помимо них в гонке участвуют секретарь регионального отделения партии "Справедливая Россия" Надежда Ефремова, первый секретарь калужского обкома КПРФ Николай Яшкин и координатор обнинского отделения ЛДПР Степан Опарышев.

Выборы также проходят в Законодательное собрание Калужской области, городскую думу Калуги, органы местного самоуправления.

Теги
РоссияКалужская областьШапша, Владислав ВалерьевичЕдиный день голосования - 2020
Единый день голосования - 2020
Как в России проходит единый день голосования. Онлайн
В стране проводятся более 9 тыс. различных избирательных кампаний и местных референдумов
Читать полностью