В России проходит единый день голосования

По его итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. Граждане избирают руководителей субъектов РФ и членов заксобраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Единый день голосования, по итогам которого должны быть избраны региональные и местные органы власти, а также замещены вакантные мандаты депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, проходит в воскресенье в России. Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам. В год выборов Госдумы единый день голосования приходится на третье воскресенье сентября.

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Досрочное голосование перед единым днем голосования уже стартовало в большинстве регионов РФ 11 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что комиссия приняла решение о возможности голосования 11 и 12 сентября в рамках своих законных полномочий в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией для обеспечения безопасности россиян. В эти дни граждане могли проголосовать на самих избирательных участках, придомовых территориях, на дому и вне помещения для голосования. ЦИК принял серьезные меры санитарно-эпидемиологической защиты на избирательных участках по аналогии с общероссийским голосованием по поправкам к конституции, которое проходило с 25 июня по 1 июля. В частности, на участках проводится обязательная дезинфекция помещений для голосования, температурный контроль избирателей на входе, выдача индивидуальных средств защиты каждому избирателю и члену комиссии. Явка избирателей на выборах в регионах транслируется в информационном центре ЦИК в режиме онлайн в ходе всех трех дней голосования. При этом предварительные итоги голосования будут публиковаться после 20:00 по местному времени в зависимости от региона, где закрылись избирательные участки. Памфилова в ходе выступления в информационном центре ЦИК отмечала, что комиссия предоставила беспрецедентные возможности для наблюдения за выборами, всего будут работать более 237 тыс. наблюдателей. Она уточнила, что "если кто-то готов использовать эту возможность для провокаций, то ЦИК и к этому готов". Памфилова добавила, что при проведении досрочного голосования 11 и 12 сентября в регионах зафиксировано "не так много нарушений", а серьезных из них оказалось только четыре в Нижегородской области. Статистика выборов Выборами разного уровня в этом году охвачены 83 субъекта РФ, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга. По информации ЦИК, по итогам 9 038 избирательных кампаний должны быть замещены 78 363 депутатских мандата и выборные должности. В частности, проходят прямые выборы глав 18 регионов РФ: республик Татарстан, Коми, Чувашия, Пермского, Камчатского и Краснодарского краев, Иркутской, Калужской, Архангельской, Брянской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской и Ростовской областей, Еврейской автономной области и города Севастополя. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

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