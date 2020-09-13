В Москве общественный штаб взял под контроль процесс надомного голосования на участке 1478

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в столице взял под контроль процесс голосования на дому на дополнительных выборах муниципальных депутатов на участке №1478, расположенном в районе Марьино. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье председатель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

"Сегодня на участок №1478 выедет группа от штаба, которая с урной пройдет по адресам, указанным в реестре, проверит, действительно ли граждане изъявляли желание голосовать на дому. Весь участок в части надомного голосования берется под контроль штаба", - сказал Венедиктов.

Ранее в сети была опубликована видеозапись, согласно которой наблюдатель на данном участке обзванивает жителей Марьино, указанных в реестре участников надомного голосования, но они отрицают свое участие в нем.

"Кроме того, на двух участках - по одному в Марьине и Бабушкинском, выбранным по жребию, - будет проведен ручной пересчет КОИБов, вне зависимости от того, были или нет на них нарушения. <..> Мы изымаем те участки из жеребьевки, в которых досрочное голосование превысило 1%, так как они и так под дополнительным контролем. В 19:00 проведем жеребьевку, затем направляем на участки комиссию, чтобы был ручной пересчет", - сказал Венедиктов.

Досрочное голосование для тех, кто не сможет прийти на свой избирательный участок 13 сентября, началось 2-го и завершилось 12 сентября. В нем принял участие 601 житель данных двух районов.

Принять участие в дополнительных выборах муниципальных депутатов в столице в этом году могут москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе. Всего около 68 тыс. жителей столицы смогут проголосовать на дополнительных выборах в двух округах. В муниципальные депутаты двух округов Москвы, в каждом из которых дополнительно выбирают 2 депутатов, выдвинуты 26 кандидатов.