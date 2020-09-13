Самая высокая явка на выборах глав регионов за 11 и 12 сентября зафиксирована в ЕАО

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что самая высокая явка на выборах высших должностных лиц регионов РФ в ходе досрочного голосования 11 и 12 сентября зафиксирована в Еврейской автономной области.

"Что касается высших должностных лиц, то самая низкая явка - 15,94% - в Иркутской области, самая высокая - в Еврейской автономной области - 57,89%", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.

По ее словам, на довыборах депутатов Госдумы без учета дистанционного электронного голосования самая высокая явка зафиксирована в Республике Татарстан - 56,64%, а самая низкая в Ярославской области - 10,47%.

Она добавила, что на выборах в законодательные собрания субъектов РФ самая высокая явка в Белгородской области 40,31%, а самая низкая в Костромской области - 16,11%.

"У нас нет никакой заданности и никакой оценки высокая или невысокая явка. Она должна быть реальной и естественной - вот самый главный критерий. Естественная, реальная [явка], то, что не подвергает сомнению достоверность голосования. И то, что люди действительно приходили и голосовали так, как они считают нужным - вот это самое главное", - отметила глава ЦИК. Закон не предусматривает порога явки, при котором выборы признаются состоявшимися.

Число наблюдателей и членов комиссий

Памфилова также добавила, что более 150 тыс. наблюдателей и 55 тыс. членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса находятся на участках на выборах.

"На данный момент реально присутствовали [на участках] более 150 660 наблюдателей, плюс к ним 55 тыс. членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, они обладают всеми правами наблюдателей. В среднем по три-четыре человека на каждый участок".

Она добавила, что от политических партий было направлено на участки почти 64 тыс. наблюдателей, от Общественной палаты - около 39 тыс.