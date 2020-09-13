В ЦИК не поступали жалобы по поводу придомового голосования

"Да, не каждый хочет запускать в дом [членов избиркомов]. Кому-то удобнее на воздухе присесть на лавочку и так далее. Это их право - сделать так, как они считают нужным. У нас жалоб нет по этому поводу. Главное, чтобы тайна голосования была обеспечена", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

По ее словам, придомовое голосование удобно для пожилых людей. "Приглашают домой в сельскую местность пожилые люди, им трудно добраться до участка. Спасибо надо сказать, что члены участковых комиссии берут на себя такой труд и едут к этим людям в разных ситуациях, в разных условиях", - отметила она, напомнив, что придомовое голосование уже завершилось - оно проводилось только 11 и 12 сентября.

Кроме того, Памфилова назвала критиков "голосования на лавочках" в интернете "столичными рафинированными штучками". "Видимо, только в интернете сидят и видят глянцевые картинки с лазурных берегов", - считает Памфилова.