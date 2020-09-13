В Госдуму внесут законопроект об отмене системы трехдневного голосования

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Система трехдневного голосования сама по себе провоцирует ошибки и нарушения выборного процесса, заявил депутат Государственной Думы от КПРФ Михаил Щапов, претендующий на пост губернатора Иркутской области. Он намерен внести законопроект, направленный на запрет использования трехдневной системы голосования в будущем.

"К сожалению, наш опыт наблюдения за эти два дня голосования показал, что эта трехдневная система провоцирует очень много нарушений и ошибок. <…> Вы все видели, к чему привели нарушения при выборах в Белоруссии. Я такого не хочу, поэтому как депутат Госдумы я внесу законопроект об отмене этого трехдневного голосования. Я уверен, что меня поддержат не только мои коллеги по фракции, но и коллеги из других партий", - приводится заявление Щапова в его официальном Telegram-канале.

По его словам, нарушения связаны как с хранением в течение трех дней пакетов документов на избирательных участках, при котором невозможно обеспечить полную прозрачность, так и с неготовностью к такому режиму работы самих сотрудников избирательных комиссий. "К сегодняшнему дню они уже измотаны и уставшие. И это провоцирует ошибки и нарушения, - сказал он. - В общем, много аспектов, которые говорят о том, что нарушения при такой системе неизбежны".

Пресс-служба Щапова уточнила журналистам, что за неполных три дня голосования представители штаба кандидата оформили 65 жалоб на нарушения, 10 из которых уже удовлетворены. "Если в первые дни было много фактов незаконной агитации, то во второй и третий день стали фиксировать более серьезные нарушения, в том числе вскрытие урн и сейф-пакетов", - подчеркнули в пресс-службе.

На пост главы Иркутской области претендуют пять человек. Это представитель ЛДПР Андрей Духовников, Лариса Егорова от "Справедливой России", Михаил Щапов от КПРФ, Геннадий Щадов, представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости, и самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев. Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.