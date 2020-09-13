Около 400 бюллетеней сгорели на избирательном участке под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в ночь на воскресенье на избирательном участке в Воробьевском районе Воронежской области. Сгорело около 400 бюллетеней за первые два дня досрочного голосования, сообщил ТАСС в воскресенье председатель избирательной комиссии Воронежской области Сергей Канищев.

"Пожар возник на избирательном участке № 0808 в здании клуба в совхозе "Воробьевский" Воробьевского района Воронежской области в 03:10 утра по улице Садовой, 8. Я сейчас нахожусь на месте, еще дымит, до конца пожар не потушили. Сейф [с бюллетенями] мы достали, он закрыт, но внутри от температуры все сгорело - около 400 бюллетеней", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент избирком организовал новое голосование в резервном пункте, списки избирателей восстановили, главы поселений в настоящий момент оповещают граждан о возможности прийти и проголосовать еще раз после произошедшего. "Резервный участок в школе полностью оборудовали, кабины, ящики, средства защиты [установили], и уже пошли первые голосующие. По предварительным данным, скорее всего, замкнуло проводку", - сказал Канищев.

Он добавил, что решением избирательной комиссии все сгоревшие бюллетени аннулируют, в настоящее время на резервном участке по этому вопросу соберут комиссию.

В Воронежской области 11-13 сентября проходит 461 избирательная кампания. Самыми масштабными являются выборы депутатов областной думы седьмого созыва и Воронежской городской думы пятого созыва. На 56 мандатов Воронежской областной думы претендуют 699 кандидатов. Участвуют восемь политических партий: "Родина", ЛДПР, "Справедливая Россия", "Единая Россия", КПРФ, "За правду", Партия прямой демократии, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. На 36 мандатов Воронежской городской думы претендуют 400 кандидатов.