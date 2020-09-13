Минниханов проголосовал на выборах в Татарстане

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов и его супруга проголосовали на выборах в республике, где выбирают главу региона и депутатов разных уровней, сообщила в воскресенье журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"Президент Республики Татарстан вместе с супругой проголосовали на выборах", - сказала Галимова, уточнив, что они проголосовали на участке № 42.