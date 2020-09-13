Минниханов проголосовал на выборах в Татарстане

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов и его супруга проголосовали на выборах в республике, где выбирают главу региона и депутатов разных уровней, сообщила в воскресенье журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"Президент Республики Татарстан вместе с супругой проголосовали на выборах", - сказала Галимова, уточнив, что они проголосовали на участке № 42.
Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев также принял участие в выборах президента республики и депутатов представительных органов муниципальных образований. Он, по данным пресс-службы главы региона, проголосовал на избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Лаишевского муниципального района Татарстана.
Ранее ЦИК Татарстана зарегистрировал пять кандидатов на должность президента республики. Среди них действующий глава региона Минниханов ("Единая Россия"), Олег Коробченко ("Партия роста"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), Альфред Валиев ("Коммунисты России"), Владимир Сурчилов (ЛДПР).
Одновременно с выборами президента Татарстана проходят дополнительные выборы депутата Госдумы в Нижнекамском избирательном округе, дополнительные выборы депутата Госсовета республики в Елабужском избирательном округе, а также выборы депутатов органов местного самоуправления. Для победы в первом туре выборов главы региона нужно набрать 50% плюс один голос.