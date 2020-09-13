Единый день голосования завершился на Камчатке и Чукотке

"В 20:00 по местному времени (11:00 мск) на Камчатке закрылись 179 основных и девять временных избирательных участков. Начат подсчет голосов", - сказали в краевом избиркоме Камчатского края.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Единый день голосования завершился на Камчатке, где выбирают главу региона, и на Чукотке, где проходят выборы глав шести сел, сообщили ТАСС в воскресенье в региональных избирательных комиссиях.

Жители Камчатки участвовали в выборах губернатора. Им предстояло выбрать из пяти кандидатов, это Дмитрий Бобровских от партии "Справедливая Россия", Валерий Калашников от ЛДПР, представитель партии "Патриотов России" Александр Остриков, самовыдвиженец, врио губернатора Владимир Солодов и кандидат Партии роста Максим Близнюков.

За легитимностью голосования следили более 170 общественных наблюдателей. Серьезных жалоб и нарушений в ходе выборов не выявили. По данным на 18:00 местного времени, явка избирателей превысила 35% с учетом дней досрочного голосования.

Муниципальное голосование завершилось и на Чукотке. В округе выбирали главу села Алькатваам в Анадырском районе и депутатов совета в селе Островное Билибинского района. Также проходили выборы глав в селах Энурмино, Хатырка, Омолон и Мейныпильгыно. Начался подсчет голосов.