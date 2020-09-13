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Единый день голосования - 2020

МВД в Брянске проверит заявление члена комиссии о помехе в работе на избирательном участке

В регионе проходят 44 избирательные кампании, в том числе выборы губернатора

БРЯНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Полиция в Брянске проводит проверку заявления от представителей КПРФ о возможной помехе в работе на избирательном участке члену комиссии с правом совещательного голоса. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Заявление [от представителей КПРФ] принято, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

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Как отмечается в сообщении КПРФ, распространенном в соцсетях регионального отделения партии, вечером 12 сентября на избирательном участке № 73 в Брянске представителю КПРФ, члену комиссии с правом совещательного голоса не дали ознакомиться с документами избирательной комиссии, в том числе со списками избирателей. На видеозаписи один из присутствующих на территории участка выбивает телефон из рук депутата областной думы от КПРФ Константина Павлова.

В Брянской области проходят 44 избирательные кампании, в том числе выборы губернатора региона. Открыты 1 088 избирательных участков.

На пост губернатора области претендуют пять кандидатов: выдвинутый партией "Единая Россия" действующий глава региона Александр Богомаз, Андрей Архицкий (КПРФ), Дмитрий Корнилов ("Гражданская платформа"), Сергей Курденко ("Справедливая Россия"), представитель Казачьей партии Российской Федерации Сергей Чернышов.

Теги
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьЕдиный день голосования - 2020
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