МВД в Брянске проверит заявление члена комиссии о помехе в работе на избирательном участке

БРЯНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Полиция в Брянске проводит проверку заявления от представителей КПРФ о возможной помехе в работе на избирательном участке члену комиссии с правом совещательного голоса. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Как отмечается в сообщении КПРФ, распространенном в соцсетях регионального отделения партии, вечером 12 сентября на избирательном участке № 73 в Брянске представителю КПРФ, члену комиссии с правом совещательного голоса не дали ознакомиться с документами избирательной комиссии, в том числе со списками избирателей. На видеозаписи один из присутствующих на территории участка выбивает телефон из рук депутата областной думы от КПРФ Константина Павлова.

В Брянской области проходят 44 избирательные кампании, в том числе выборы губернатора региона. Открыты 1 088 избирательных участков.

На пост губернатора области претендуют пять кандидатов: выдвинутый партией "Единая Россия" действующий глава региона Александр Богомаз, Андрей Архицкий (КПРФ), Дмитрий Корнилов ("Гражданская платформа"), Сергей Курденко ("Справедливая Россия"), представитель Казачьей партии Российской Федерации Сергей Чернышов.