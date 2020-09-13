Памфилова считает, что ЦИК можно "многому поучиться" у Казахстана, Киргизии и Таджикистана

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. ЦИК России внимательно изучает опыт проведения выборов в Казахстане, Киргизии и Таджикистане, комиссии "многому можно поучиться" у коллег из стран СНГ. Об этом в воскресенье заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

В ходе брифинга в информационном центре ЦИК свои оценки проведения единого дня голосования в России представили послы Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

"У нас настолько интересная, содержательная состоялась беседа в посольстве Казахстана. Я думаю, что действительно у вас тоже многому можно поучиться, как и у наших коллег из других республик. Будем поддерживать такое взаимодействие, всегда будем рады видеть наших коллег", - отреагировала Памфилова на выступление казахстанского дипломата.

"Мы очень внимательно изучаем опыт друг друга. У нас взаимодействие и в двухстороннем, и в многостороннем форматах и, кстати, в рамках международных профильных организаций", - добавила она.

Глава ЦИК напомнила о визитах в РФ руководителей центральных избирательных комиссий трех стран. "Все приезжали к нам и были активными участниками международных конференций, которые мы проводили в 2017 году, в 2019 году. Мы продолжим это взаимодействие", - заключила Памфилова.