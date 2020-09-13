ЦИК сообщил о росте востребованности цифровых участков в Москве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Цифровые избирательные участки в Москве на выборах 2020 года, которые проходят с 11 по 13 сентября в российских регионах на разных уровнях, востребованы среди избирателей значительно больше, чем на выборах в 2019 году, заявил в эфире телеканала "Россия-24" зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

"В этом году востребованность цифровых избирательных участков значительно выше, чем в прошлом. На данном цифровом участке смогут проголосовать (те, кто записался в рамках "Мобильного избирателя") 263 человека. Это избиратели из 33 субъектов РФ. У них есть уникальная возможность проголосовать, не находясь дома", - сказал Булаев, который находится на одном из цифровых участков в Москве.

ЦИК в мае утвердил перечень 30 цифровых избирательных участков в Москве для проведения голосования на довыборах депутатов Госдумы, выборах в региональные парламенты и глав субъектов РФ на выборах в сентябре. Заявления о желании проголосовать на таком участке можно было подать через многофункциональные центры (МФЦ), территориальные избирательные комиссии (ТИК), участковые избирательные комиссии (УИК) или единый портал госуслуг.

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках. Закон позволит гражданам РФ, находящимся в день голосования за пределами своего избирательного округа, а также оказавшимся вне своего места жительства, но в своем регионе, проголосовать на выборах в единый день голосования 13 сентября на цифровых участках, оснащенных специальными техническими средствами. Согласно документу, эксперимент пройдет по всей России.