В Общественной палате заявили о росте числа фейков, связанных с ходом голосования

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Количество ложной информации о ходе выборов в РФ увеличивается. Об этом в воскресенье сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Конечно, мы видим большой поток фейков, то есть ложной информации, который все увеличивается. Иногда это происходит случайно, из-за того, что люди не понимают, что происходит. Но, как правило, в том числе распространяется ложная информация", - сказал он на пресс-брифинге в ситуационном центре ОП РФ.

Так, по его словам, в интернете была распространена информация, что в Соликамском педагогическом колледже студентов якобы принудили проголосовать на УИК № 2828 при колледже, голосование проводилось по ксерокопиям паспорта. Прокуратурой была проведена проверка. Данная информация является фейком, заявил Григорьев.

"Общественная палата Ямало-Ненецкого автономного округа сообщает о частых случаях распространения фейковой информации в регионе для дискредитации выборов в ЯНАО. Члены региональной общественной палаты провели проверку сообщения о конфликтной ситуации, произошедшей на УИК № 707 в Ноябрьске, где члену комиссии с правом совещательного голоса от одной из политических партий якобы поздно предоставили данные о голосовании на дому и не пригласили на надомное голосование. Факт нарушения не подтвердился", - сказал Григорьев.