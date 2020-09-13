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Единый день голосования - 2020

В Общественной палате заявили о росте числа фейков, связанных с ходом голосования

В частности, там рассказали, что в интернете появилась информация о принудительном голосовании студентов в Соликамском педагогическом колледже. В результате данная информация оказалась ложной

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Количество ложной информации о ходе выборов в РФ увеличивается. Об этом в воскресенье сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

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"Конечно, мы видим большой поток фейков, то есть ложной информации, который все увеличивается. Иногда это происходит случайно, из-за того, что люди не понимают, что происходит. Но, как правило, в том числе распространяется ложная информация", - сказал он на пресс-брифинге в ситуационном центре ОП РФ.

Так, по его словам, в интернете была распространена информация, что в Соликамском педагогическом колледже студентов якобы принудили проголосовать на УИК № 2828 при колледже, голосование проводилось по ксерокопиям паспорта. Прокуратурой была проведена проверка. Данная информация является фейком, заявил Григорьев.

"Общественная палата Ямало-Ненецкого автономного округа сообщает о частых случаях распространения фейковой информации в регионе для дискредитации выборов в ЯНАО. Члены региональной общественной палаты провели проверку сообщения о конфликтной ситуации, произошедшей на УИК № 707 в Ноябрьске, где члену комиссии с правом совещательного голоса от одной из политических партий якобы поздно предоставили данные о голосовании на дому и не пригласили на надомное голосование. Факт нарушения не подтвердился", - сказал Григорьев.

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РоссияЕдиный день голосования - 2020
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