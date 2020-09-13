Памфилова: руководители "провокаторов от СМИ" на выборах должны нести ответственность

"Теперь уже те главные редакторы, кто несут ответственность, второй раз нас уже подводят под монастырь этими провокаторами от СМИ. Мы специально упростили систему аккредитации СМИ, дали возможность [работать]. Если вы подписываетесь, значит, вы ручаетесь за тех, кого вы направляете. Не только те, кто сами занимаются провокациями, но и главные редакторы, которые направляют людей, тоже должны нести по крайней мере административную ответственность", - сказала Памфилова в воскресенье.

"На этот раз, я считаю, нельзя это оставлять", - добавила она.

Таким образом Памфилова отреагировала на отчет главы избиркома Челябинской области Сергея Обертаса, который заявил об инсценировке "нарушения" на участке голосования в городе Верхний Уфалей со стороны изданий "Время" и "Молния".

"У нас было одно одиозное, фейковое издание, но мы все-таки как либеральная комиссия пошли навстречу, дали аккредитацию на общероссийском голосовании [по поправке к конституции]. Это "Время". Мы вычистили всех, просто отказали в аккредитации тем, кто осуществлял провокации под эгидой "Времени" на общероссийском голосовании. Они с аккредитацией приходили и пытались сорвать голосование, большинству мы дали авансом работать. Ряд провокаций они пытаются осуществить. Я думаю, что это не последняя. Это очень серьезная тема, очень много к ним вопросов", - подчеркнула Памфилова.