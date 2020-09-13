Омбудсмен Москалькова проверит 10 избирательных участков 13 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в воскресенье лично посетит 10 избирательных участков. Об этом она сообщила журналистам после посещения избирательного участка в Подольске.

"Сегодня наш аппарат разъехался по различным точкам. У меня 10 участков, которые я буду посещать лично. Кроме того, наши сотрудники посещают 2 дома-интерната, СИЗО, где подозреваемые и обвиняемые имеют избирательное право, и два закрытых медицинских учреждения, где находятся люди с ограниченной возможностью выхода, но имеющие право участвовать в выборах", - сказала Москалькова.

Она также сообщила, что на сегодняшний день в аппарат уполномоченного поступило 28 обращений от граждан. "На каждое была реакция, каждое мы проверяли. Все это мы собираем не только, чтобы отреагировать на конкретные проблемы, но и посмотреть системные проблемы, что можно сделать, чтобы усовершенствовать законодательство, правоприменительную практику в этом направлении", - добавила Москалькова.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.