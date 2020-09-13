Комарову избрали губернатором ХМАО

За Наталью Комарову проголосовали 29 депутатов. Инаугурация вновь избранного главы ХМАО пройдет сегодня. На пост главы округа по представлению президента России также претендовали председатель совета "Справедливой России" в ХМАО Михаил Сердюк, получивший по итогам голосования один голос, и первый секретарь регионального КПРФ Алексей Савинцев, за которого проголосовали три человека.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов отметил, что за годы управления регионом Комаровой Югра закрепила позиции одной из самых динамичных территорий. "Наталья Владимировна Комарова руководит регионом десять лет. За эти годы автономный округ сделал существенный шаг вперед в социально-экономическом развитии. Регион закрепил позиции одной из самых динамичных территорий. Люди хотят жить и работать в Югре, создавать здесь семьи, строить свое будущее", - сказал он.

Перед голосованием Комарова поблагодарила всех за поддержку ее кандидатуры на выборах и сообщила во время выступления перед депутатами окружной думы, что минимум два ребенка в каждой семье в Югре должны стать "золотым стандартом" в ближайшие годы. "Нам по силам нарастить действующий коэффициент рождаемости в Югре 1,76 до 2 в течение следующего десятилетия. Минимум два ребенка в семье должны стать "золотым стандартом" югорского общества", - сказала она.

По ее словам, также приоритетом работы правительства округа в случае ее переизбрания станут создание центра биомедицинских технологий, развитие креативных индустрий, строительство второго моста через реку Обь возле Сургута, строительство дорог, сопровождение цифровой трансформации ТЭК, популяризация культуры Югры, увеличение рождаемости. "Человек, создание возможностей для его всестороннего развития, укрепления здоровья, благосостояния, осознания своих сил - ключевая повестка успешного устойчивого развития Югры, приоритетная цель моей предвыборной программы. Создавая условия для креативных индустрий в Югре мы эффективно препятствуем утечке талантов и мозгов. К 2024 году навыки в этом секторе должны получить не менее 10 тыс. югорчан и их вклад в региональный ВРП вырасти минимум в пять раз", - заявила Комарова.

О выборах губернатора ХМАО

В 2015 году за Комарову проголосовали 28 депутатов из 35, за Сердюка - семь депутатов, за Савинцева никто не проголосовал.

Прямые выборы губернатора Югры отменены в 2014 году. Сейчас главу региона сроком на пять лет избирает окружная дума из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Ему же их предлагают фракции думы Югры: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Такую систему выборов приняли в ряде регионов страны, в том числе в ХМАО и ЯНАО, которые территориально и административно входят в состав Тюменской области, при этом их наделили статусом равноправных субъектов РФ.

Комарова возглавляет регион с 2010 года. 3 июня президент России Владимир Путин поддержал ее намерение переизбраться на новый срок, а 16 июня президиум генсовета "Единой России" также одобрил ее выдвижение на пост.