На Кубани аннулируют бюллетени с участка в Новороссийске за 11 сентября

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Бюллетени с избирательного участка № 3708 в Новороссийске за 11 сентября аннулируют из-за нарушения процедуры голосования. Об этом сообщил ТАСС председатель избиркома Краснодарского края Алексей Черненко.

"Проверялись процедуры досрочного голосования. Были обнаружены нарушения процедуры голосования 11 сентября. Все, кто проголосовал 11 сентября на данном избирательном участке, будут признаны недействительными. При подсчете голосов эти решения будут учтены территориальной избирательной комиссией", - сказал Черненко.

В воскресенье председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что поступила жалоба о нарушении целостности стационарной урны на избирательном участке в Новороссийске. Там якобы произошел вброс бюллетеней. В ходе проверки в урне обнаружили листы бумаги формата А4 формы, не предусмотренной законодательством.

Голосование в Краснодарском крае

Голосование на выборах губернатора Краснодарского края проходит с пятницы. По состоянию на 10:00 явка избирателей составила 48,99%. В регионе организовали работу 2 799 постоянных избирательных участков.

Документы на регистрацию подали кандидаты от пяти партий. Среди них действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев от партии "Единая Россия", Иван Тутушкин, выдвинутый краснодарским региональным отделением ЛДПР. Также в избирательную комиссию документы были представлены кандидатом от краевого отделения КПРФ Александром Сафроновым и Денисом Хмелевским, выдвинутым региональным отделением партии "Справедливая Россия". Кроме того, документы подал кандидат от регионального отделения "Партии роста" Олег Лунгин.

Губернатор края Кондратьев в сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.