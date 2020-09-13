В ОП считают, что выборы проходят максимально прозрачно и с минимальными нарушениями

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Максимальный механизм прозрачности удалось создать на проходящих сейчас в РФ выборах. Такое мнение высказал в воскресенье журналистам зампредседателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Никита Данюк.

"Те нарушения, о которых нам сообщают, они, во-первых, минимальны. А во-вторых - очень плотное взаимодействие политических партий как раз с Координационным советом по наблюдению за выборами Общественной палаты, постоянные семинары, которые проходили, позволили обеспечить максимальный механизм прозрачности. В этом смысле подобного рода масштабное голосование, которое мы сейчас наблюдаем, оно, как мне кажется, обходится вообще без каких-либо скандалов", - сказал Данюк на пресс-брифинге в ситуационном центре ОП РФ.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.