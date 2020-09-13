Врио губернатора Камчатки Солодов набирает 81,27% голосов на выборах главы региона

ТАСС, 13 сентября. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов набирает 81,27% голосов избирателей на выборах главы региона после обработки 50,32% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК.
Второе место, по последним данным, у кандидата от ЛДПР Валерия Калашникова, он набирает 6,59%. На третьем месте - представитель "Справедливой России" Дмитрий Бобровских с 5,57%.
"Не буду спать, пока не наступит критическая масса - наверное, две трети или три четверти голосов обсчитано. Конечно, она (поддержка избирателей - прим. ТАСС) очень обнадеживает, воодушевляет. И я хочу поблагодарить всех, кто сегодня, вчера и позавчера пришли на избирательные участки и отдали свои голоса", - сказал журналистам Солодов, комментируя журналистам результаты голосования.
По данным краевого избиркома на 18:00 по местному времени (09:00 мск), явка избирателей превысила 35% с учетом дней досрочного голосования.
Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Солодова врио руководителя региона.
В интервью на телеканале "Россия-24" Солодов выразил надежду, что результаты прошедших в регионе выборов будут отражать настроение жителей Камчатского края и их надежды на изменения к лучшему.
"В случае победы я буду ориентироваться на те приоритеты, которые уже высказали сами жители Камчатского края. Они сводятся к трем основным секторам экономики региона - это рыбохозяйственная отрасль, развитие логистики, в том числе на базе Северного морского пути, и туризм", - добавил врио губернатора.
Данные экзитпола
По данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенного социологическим центром "Аскор", Солодов побеждает в первом туре главы региона, набирая более 81% голосов избирателей.
Как следует из материалов экзитпола, имеющихся в распоряжении ТАСС, за Солодова свои голоса отдали 81,6% ответивших, его ближайшие конкуренты Дмитрий Бобровских и Валерий Калашников получили 5,9% и 4,7% голосов соответственно.
Явка, согласно данным экзитпола, превысила 37%, что на 5% выше, чем на выборах главы региона в 2015 году.
Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Владимира Солодова врио руководителя региона. В выборах участвуют пять кандидатов - Дмитрий Бобровских от партии "Справедливая Россия", Валерий Калашников от ЛДПР, Александр Остриков от "Патриотов России", самовыдвиженец Солодов и представитель Партии роста Максим Близнюков.
Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве. Окончил факультет государственного управления Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, также обучался в Институте политических наук Парижа. Кандидат политических наук. С 2015 года работал заместителем полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, на этом посту курировал социальную, экономическую и молодежную политику, реализацию общественных проектов, патриотическое воспитание населения. Солодов прошел обучение на втором потоке так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.
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