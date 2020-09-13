Врио губернатора Камчатки Солодов набирает 81,27% голосов на выборах главы региона

ТАСС, 13 сентября. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов набирает 81,27% голосов избирателей на выборах главы региона после обработки 50,32% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК.

Второе место, по последним данным, у кандидата от ЛДПР Валерия Калашникова, он набирает 6,59%. На третьем месте - представитель "Справедливой России" Дмитрий Бобровских с 5,57%.

"Не буду спать, пока не наступит критическая масса - наверное, две трети или три четверти голосов обсчитано. Конечно, она (поддержка избирателей - прим. ТАСС) очень обнадеживает, воодушевляет. И я хочу поблагодарить всех, кто сегодня, вчера и позавчера пришли на избирательные участки и отдали свои голоса", - сказал журналистам Солодов, комментируя журналистам результаты голосования.

По данным краевого избиркома на 18:00 по местному времени (09:00 мск), явка избирателей превысила 35% с учетом дней досрочного голосования.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Солодова врио руководителя региона.

В интервью на телеканале "Россия-24" Солодов выразил надежду, что результаты прошедших в регионе выборов будут отражать настроение жителей Камчатского края и их надежды на изменения к лучшему.