Юрий Бездудный вступил в должность главы Ненецкого автономного округа

В своем выступлении после принятия присяги Бездудный отметил, что его главная задача - это развитие региона и повышение благосостояния его жителей. "Вступая в должность губернатора, я вижу самой главной задачей развитие Ненецкого автономного округа и в первую очередь повышение качества жизни его жителей, строительство школы в поселке Искателей и Нельмин-Носе, завершение строительства усинской дороги (дороги Нарьян-Мар - Усинск - прим. ТАСС), расширение окружной больницы, переселение из ветхого и аварийного жилья и при этом сохранение ненецкой культуры, ненецкого языка, ненецких традиций", - сказал губернатор.

С избранием на должность Бездудного поздравил полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. "В этот день, знаковый и важный для Ненецкого автономного округа, я хочу поздравить Вас с избранием и пожелать успехов и скрупулезной, последовательной работы на благо всех жителей округа", - сказал Гуцан.

2 апреля президент России Владимир Путин принял отставку главы Архангельской области Игоря Орлова. До проведения выборов врио губернатора Архангельской области был назначен Александр Цыбульский, который ранее занимал должность главы НАО. Врио губернатора НАО был назначен Юрий Бездудный.