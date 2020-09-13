Избирательные участки закрылись в Приморье, Еврейской автономии и Хабаровском крае

В Еврейской автономной области выбирали главу региона. "Работа на участках завершилась, - сказал ТАСС представитель избиркома ЕАО. - Значительных нарушений выявлено не было. Поступали сообщения от одного из жителей области на то, что его не оказалось в списке избирателей, ошибку оперативно устранили".

ХАБАРОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Голосование завершилось на выборах губернатора в Еврейской автономной области (ЕАО), а также на выборах в Приморском и Хабаровском краях. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в региональных избирательных комиссиях.

Как ранее сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, в автономии зафиксировали самую высокую в стране явку на выборах высших должностных лиц регионов России в ходе досрочного голосования 11 и 12 сентября. Она составила 57,89%. По данным на 18:00 (11:00 мск), с учетом двух предыдущих дней явка на выборах главы региона превысила 70,5%, что почти в 2,5 раза превышает итоговый результат аналогичных выборов 2015 года.

В ЕАО работали 183 избирательных участка. Выборы главы региона проводились в связи с отставкой прежнего губернатора Александра Левинталя в декабре прошлого года, после которой на пост врио губернатора был назначен член Совета Федерации от региона Ростислав Гольдштейн. Помимо Гольдштейна, на пост руководителя региона претендуют представитель партии "Родина" Борис Тихонов, кандидат от партии "Патриоты России" Роман Куземский, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский и депутат местного законодательного собрания Владимир Дудин от "Справедливой России".

В Хабаровском крае, где проводились 30 избирательных кампаний, нарушений в ходе голосования не выявили. В регионе проходили дополнительные выборы депутата законодательной думы края по Тополевскому одномандатному избирательному округу № 4, а также проводились выборы глав районов, поселений, депутатов городских и сельских поселений. 13 сентября в регионе работал 121 избирательный участок.

В Приморье проводили 139 избирательных кампаний различного уровня: выборы в органы местного самоуправления и довыборы депутата законодательного собрания по 10-му округу. В крае работали 567 участковых избирательных комиссий, семь из них - временные. По словам секретаря краевой избирательной комиссии Натальи Камаевой, в целом, обстановка была нормальной, жалоб на ход голосования не поступало.