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Единый день голосования - 2020
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Экзитпол: Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах губернатора Еврейской АО

По данным экзитпола, врио главы региона набрал 76,8% голосов
Врио ЕАО Ростислав Гольдшейн Александр Музыка/ТАСС
Описание
Врио ЕАО Ростислав Гольдшейн
© Александр Музыка/ТАСС

ТАСС, 13 сентября. Временно исполняющий обязанности руководителя Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдшейн побеждает на выборах главы региона в первом туре, набирая более 76% голосов. Таковы данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенного социологическим центром "Биробиджан молодой".

Согласно материалам экзитпола, имеющимся в распоряжении ТАСС, за Гольдштейна отдали свои голоса 76,8% ответивших. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

В новость были внесены изменения (13:31 мск) - добавлены подробности

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьЕдиный день голосования - 2020
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