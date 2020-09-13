Экзитпол: Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах губернатора Еврейской АО

ТАСС, 13 сентября. Временно исполняющий обязанности руководителя Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдшейн побеждает на выборах главы региона в первом туре, набирая более 76% голосов. Таковы данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенного социологическим центром "Биробиджан молодой".

Согласно материалам экзитпола, имеющимся в распоряжении ТАСС, за Гольдштейна отдали свои голоса 76,8% ответивших. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

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