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Единый день голосования - 2020
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В ЦИК заявили, что хакерские атаки на сайт комиссии идут круглосуточно

Там отметили, что уже адаптировались к этому

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Хакерские атаки в ходе единого дня голосования осуществляются практически круглосуточно, в основном они направлены на сайт ЦИК России. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

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"Хакерские идут практически круглосуточно с тем или иным объемом. Но мы уже как-то к этому адаптировались. Они идут в основном на сайт", - сказал Булаев. При этом комиссия не зафиксировала кибератак на систему ГАС "Выборы". "Хакерские атаки совершать на нее просто бессмысленно", - уверен он.

Зампред ЦИК также отметил "несколько попыток" получить два бюллетеня для дистанционного электронного голосования, которые, по его словам, оказались безуспешными. "По одному бюллетеню человек проголосовал, а второй он пытался получить достаточно грамотно технически, но не удалось", - уточнил Булаев.

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