Комарова официально вступила в должность губернатора ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сентября. /ТАСС/. Избранная в воскресенье губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) Наталья Комарова принесла присягу на официальной церемонии вступления в должность.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора ХМАО соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы ХМАО - Югры, защищать интересы населения автономного округа", - сказала Комарова.

За Комарову проголосовали 29 депутатов. На пост главы округа, помимо Комаровой ("Единая Россия"), по представлению президента России претендовали председатель совета "Справедливой России" в ХМАО Михаил Сердюк (он по итогам голосования получил один голос) и первый секретарь регионального КПРФ Алексей Савинцев (три голоса).

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов отметил, что региону в ближайшие несколько лет необходимо будет продолжить решать ряд проблем, в том числе с переселением людей из ветхого жилья. "Следующие пять лет - непростой и сложный период работы. Хочу пожелать вам в этом нелегком труде удачи. Опирайтесь на мнение людей. Одна из проблем - переселение людей из ветхого жилья, также экологические [проблемы], [проблемы] чистой воды", - сказал он Комаровой.

Прямые выборы губернатора Югры были отменены в 2014 году. В настоящее время главу региона сроком на пять лет избирает окружная дума из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Ему их предлагают фракции думы Югры: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Такую систему выборов приняли в ряде регионов страны, в том числе в ХМАО и ЯНАО, которые территориально и административно входят в состав Тюменской области, при этом их наделили статусом равноправных субъектов РФ.

Комарова возглавляет регион с 2010 года. 3 июня президент России Владимир Путин поддержал ее намерение переизбраться на новый срок полномочий главы региона, а 16 июня президиум генсовета "Единой России" также одобрил ее выдвижение на данный пост.