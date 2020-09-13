Лавров заявил, что ЕС старается не отстать от США в попытках "наказать" Россию

"Евросоюз, к сожалению, пошел по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США в том, что называется "наказание России". Мы привыкли к этому", - сказал Лавров.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Евросоюз жертвует своими геоэкономическими и стратегическими интересами в угоду сиюминутным желаниям не отстать от Соединенных Штатов в попытках "наказать" Россию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которое вышло в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" .

По словам министра, в таких условиях выстраивать отношения РФ с ЕС необходимо с использованием "страховочной сетки". "Теперь понимаем, что все наши будущие планы (имею в виду возможности возвращения к полноформатному партнерству с Евросоюзом) мы должны выстраивать обязательно с использованием "страховочной сетки". То есть обеспечить себе все возможности, чтобы, если ЕС останется на своих негативных, деструктивных позициях, мы не зависели от его прихотей и могли обеспечивать свое собственное развитие самостоятельно и в партнерстве с теми, кто готов к сотрудничеству на равноправной, взаимоуважительной основе", - подчеркнул министр.

По законам дипломатии

Отвечая на вопрос о том, последует ли реакция России на возможные новые западные санкции, министр отметил, что Москва такие действия не оставит без ответа, указав на то, что "принцип взаимности в международных делах никто не отменял".

"Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя. Это, во-первых, неправильно с точки зрения законов дипломатии. Во-вторых, мы хотим ограничить негативное влияние различных западных структур - государств, многочисленных так называемых НПО - на существующие в нашей стране и у наших союзников планы", - сказал глава МИД РФ.

Ненадежность западных партнеров

Лавров отметил, что Россию "научила история с западными санкциями", которые "начались задолго до украинских событий, задолго до референдума в Крыму". "Еще администрация [бывшего президента США] Барака Обамы запустила этот процесс после того, как Эдвард Сноуден оказался на нашей территории, потому что его преследовали за то, что он - да, наверное, нарушил законы США, - но разоблачил абсолютно неправомерную, нелегитимную, во многом преступную деятельность структур США, которые пытались в различных зарубежных странах продвигать неприемлемые подходы, подрывать законные правительства", - пояснил министр.

По его словам, РФ с тех пор к санкциям привыкла. "И то, что называется импортозамещением, - это, наверное, узкое объяснение того, как мы реагируем на все это", - добавил Лавров.

"Принципиальная геополитическая реакция заключается в том, что за эти годы мы убедились в ненадежности наших западных партнеров, включая, к сожалению, членов Европейского союза. У нас было очень много далеко идущих планов, - сказал глава МИД РФ. - У нас есть соответствующие документы [о том], как дальше развивать отношения с ЕС в сфере энергетики, высоких технологий и в целом в сфере экономического сотрудничества".

Серьезное преимущество

Вместе с тем министр обратил внимание на то, что РФ и ЕС находятся на одном геополитическом пространстве. "Наша общая география, логистика, инфраструктура на евразийском континенте, конечно же, обеспечивают нам очень серьезное сравнительное преимущество", - подчеркнул Лавров.

"Если мы и Евросоюз, другие страны, расположенные здесь, включая ШОС, ЕАЭС, совсем рядом страны АСЕАН, не будем использовать сравнительные преимущества в геополитической и геоэкономической конкуренции, которая сейчас обостряется, конечно, это станет крупной ошибкой", - подчеркнул глава российского дипведомства.

"Дружить" против кого-то

Лавров также заметил, что Россия никогда не предлагает другим странам "дружить против кого-то", у страны совершенно другая дипломатическая и политическая культура.

Отвечая на вопрос о том, как Россия оценивает политику "дружить с кем-то против кого-то", используемую Вашингтоном против Китая, Лавров подчеркнул, что такая политика России чужда. "Ни Россия, ни Китай, ни наши союзники никогда не предлагаем кому-то дружить против кого-то. Сам настрой на то, чтобы кого-то науськивать против тех, кто тебе не нравится, уже содержит ответ, как мы к этому относимся", - сказал он.

Министр отметил, что у России совершенно другая дипломатическая и политическая культура. "У нас желание развивать со всеми добрые отношения. С кем бы ни углубляли связи, мы никогда не выдвигаем условия, что ценой сотрудничества должно стать некое сознательное ухудшение отношений с теми государствами, которые не вызывают симпатий у Вашингтона или у кого-то еще", - добавил Лавров.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что понятие "дружить против" противоречит самому смыслу слова "дружба".