Голосование в Якутии, Забайкалье и Приамурье прошло без жалоб

ТАСС, 13 сентября. Избирательные участки закрылись в воскресенье в Якутии, Забайкалье и Амурской области, где голосование по муниципальным выборам проходило преимущественно одним днем - 13 сентября. Выборы прошли спокойно, жалобы на нарушения не поступали, сообщили ТАСС в избирательных комиссиях регионов.

Избирательные участки в Амурской области завершили работу в 20:00 (14:00 мск). В 20 городах и районах Приамурья прошли 33 избирательные кампании. Наиболее крупным голосованием в регионе стали выборы мэра Белогорска - второго по величине города области.

По информации пресс-службы избирательной комиссии Амурской области на 18:00 (12:00 мск), явка в Белогорске составила 24,47%. Как отметили в региональном избиркоме, явка характерна для выборов регионального уровня. Причиной невысокой явки называют хорошую погоду, которая повлияла на планы избирателей. "Многие сегодня уехали на отдых или на сбор урожая", - сказали ТАСС в Амурской избирательной комиссии.

В Якутии, где прошли 228 избирательных кампаний, явка, по состоянию на 18:00 (12:00 мск), превысила 66,8 тыс. человек, или 38,85% избирателей. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии республики, досрочно проголосовали более 12,1 тыс. избирателей. Серьезных жалоб и нарушений в ходе выборов не выявлено.

Явка во втором по населению городе Забайкалья Краснокаменке на 18:00 (12:00 мск) составила 9,94%. Там жители Забайкалья выбирали главу администрации. В целом по краю проведено 279 избирательных кампаний, жалоб в избирком региона не поступало.