На участке в Омской области потеряли все бюллетени из-за перевернувшейся полки в сейфе

ТАСС, 13 сентября. Председатель избиркома Омской области Алексей Нестеренко сообщил в ЦИК РФ о краже из сейфа на одном из УИКов всех бюллетеней для голосования и конвертов с результатами досрочного голосования, позже выяснилось, что все документы находятся в сейфе под перевернувшейся полкой, сообщил журналистам зампред Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

"Действительно, меня сегодня Алексей Николаевич Нестеренко, председатель избирательной комиссии Омской области своим звонком взволновал. Он сообщил, что из сейфа, который охранялся полицейским, украдены все бюллетени и конверты с результатами досрочного голосования", - сказал Булаев.

Булаев представил в информационном центре ЦИК РФ оперативное видео, на котором сотрудник правоохранительных органов при обследовании сейфа обнаружил "пропавшие" документы под перевернувшейся при транспортировке полкой.

"Полочка перевернулась, бюллетени были прижаты, по сути за потайной стенкой оказались. Криминалист, который хотел отпечатки пальцев снимать, обратил внимание, что полка в неестественном положении, искали три часа бюллетени", - рассказал зампред ЦИК России.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) проходят довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.