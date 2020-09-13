В СПЧ заявляют об отсутствии серьезных нарушений на выборах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не зафиксировал серьезных нарушений на выборах в РФ. Об этом сообщил журналистам в воскресенье член Совета Александр Брод.

"Серьезных нарушений мы не зафиксировали за эти дни. Были проблемные сообщения. В Челябинской области не опечатали ящик для голосования. В Ростовской области на одном из участков в городе Гуково, где был вброс, отстранены от работы два члена участково-избирательной комиссии и аннулированы вчерашние итоги голосования", - сказал Брод на пресс-брифинге в ситуационном центре ОП РФ.

Он рассказал также, что в воскресенье представители КПРФ сообщили о попытках вброса также в Ростовской области, но эта информация не подтвердилась. "Должен отметить, что в этом политическом сезоне представители данной партии, видимо, не очень уверены в победе. И поэтому используют далеко не всегда чистые методы ведения кампании", - сказал Брод. По его словам, в субботу наблюдатели зафиксировали распространение СМС-сообщений в Ульяновской области с призывами проголосовать, были привлечены сотрудники правоохранительных органов к разбору этого случая. Также он отметил достаточно жесткое поведение наблюдателя от КПРФ в Краснодарском крае.

Также Брод предложил подумать о расширении полномочий общественных наблюдателей на всех стадиях избирательной кампании. По его словам, наблюдатели от политических партий, даже от тех, которые впервые принимают участие в выборах, проявили себя очень позитивно, "они активны, ответственны, сообщают о возможных проблемах, создают очень доброжелательную правовую обстановку на избирательных участках".

"Стоит подумать о расширении полномочий общественного наблюдения - охватывать не только день голосования и подведение итогов, но и все стадии избирательной кампании. Это выдвижение кандидатов, регистрация, агитационный период. Со всеми полномочиями наблюдателей, с возможностью заявлять о нарушениях и присутствовать на заседаниях избирательных комиссии", - сказал Брод.

"Это, я считаю, добавило бы нашим выборам чистоты и демократичности", - подытожил он.