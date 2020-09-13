МИД РФ: резолюция ГА ООН по пандемии станет вкладом в укрепление глобальной солидарности

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Принятие Генассамблеей ООН резолюции о всеобъемлющих и скоординированных мерах реагирования на пандемию коронавируса станет важным вкладом в укрепление глобальной солидарности и придаст импульс международному сотрудничеству. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Убеждены, что это положительное решение наиболее представительного органа ООН станет важным вкладом в укрепление глобальной солидарности и придаст новый импульс международному сотрудничеству в борьбе с самым актуальным вызовом современности", - отметили в министерстве.

В министерстве напомнили, что 11 сентября в Нью-Йорке Генассамблеей ООН большинством голосов была принята резолюция "Всеобъемлющие и скоординированные меры реагирования на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19)". "За" проголосовало 169 стран, включая РФ, "против" - две (США и Израиль), еще две воздержались (Украина и Венгрия).

"Несмотря на противоречивость отдельных положений этой резолюции, ее принятие продемонстрировало приверженность мирового сообщества укреплению многостороннего взаимодействия и сотрудничества как в сдерживании пандемии, так и преодолении ее негативных последствий", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили важность того, что принятая резолюция "решительно и недвусмысленно поддержала призывы генсекретаря ООН о прекращении огня и отказе от односторонних принудительных мер против развивающихся государств, особенно на фоне общего для всех вызова COVID-19".

"Сохранение этих незаконных санкционных мер против развивающихся стран не только приносит страдания и препятствует осуществлению прав на здоровье, питание и саму жизнь, но и мешает глобальному ответу на пандемию. Российская Федерация и 83 ее единомышленника проголосовали за включение этого положения в резолюцию, 13 стран выступили "против" и 60 воздержались", - указали в дипведомстве.