Избирком разберется в ситуации с конфликтом между членом КПРФ и УИК в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ростовской области разберется в обстоятельствах конфликта между представителем политической партии и председателем одной из участковых избирательных комиссий в Ростове-на-Дону, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

"Факт нападения имел место быть. На место происшествия вызвали полицию, пострадавшая обратилась к медикам. По данному факту проходит разбирательство", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, имели ли место конфликт и нападение на представителя УИК на участке со стороны представителя партии.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на одном из избирательных участков в Ростове-на-Дону произошел конфликт, в ходе которого представитель КПРФ применил силу к председателю участковой избирательной комиссии. Женщине потребовалась помощь медиков.

В пятницу в Ростовской области открылись 2 610 избирательных участков. Голосование проходит с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. По данным избирательной комиссии Ростовской области, по состоянию на 1 июля в регионе зарегистрировано 3 193 244 избирателя.

На пост губернатора претендуют руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов, координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Петр Пятибратов, руководитель партийной фракции "Справедливая Россия" в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко, гендиректор Инновационной сервисной компании Владимир Башкатов, выдвинутый ростовским региональным отделением партии "Патриоты России", и действующий глава региона Василий Голубев, поддержанный региональным отделением "Единой России".