На Кубани не зафиксировали нарушений, влияющих на ход голосования на выборах губернатора

"У нас 2 815 наблюдателей и мобильные группы территориально приближены к муниципалитетам. Проверено много, и проверенная информация фейковая. Мобильные группы выезжали и констатировали технические ошибки в работе избирательных участковых комиссий, не влияющие на результаты голосования", - сказала Попова.

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели общественной палаты Краснодарского края не выявили влияющих на результат выборов нарушений в ходе голосования за кандидатов на должность губернатора Краснодарского края, зафиксированы некоторые технические ошибки, сообщила в воскресенье ТАСС председатель общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Голосование на выборах губернатора Краснодарского края проходит с пятницы. Согласно данным онлайн-табло в ЦИК РФ, за два дня, 11 и 12 сентября, явка составила 46,28%, а на 12:00 воскресенья - 53,16%. В регионе организовали работу 2 799 постоянных избирательных участков.

Документы на регистрацию подали кандидаты от пяти партий. Среди них действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев от партии "Единая Россия", Иван Тутушкин, выдвинутый краснодарским региональным отделением ЛДПР. Также в избирательную комиссию документы были представлены кандидатом от краевого отделения КПРФ Александром Сафроновым и Денисом Хмелевским, выдвинутым региональным отделением партии "Справедливая Россия". Кроме того, документы подал кандидат от регионального отделения Партии роста Олег Лунгин.

Губернатор края Кондратьев в сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.