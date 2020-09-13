В Приангарье закрылись избирательные участки

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки закрылись в Иркутской области, где 11-13 сентября проходят 90 кампаний, в том числе по выборам губернатора. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, по данным на 19:00 (14:00 мск), не зафиксировали, сообщил в воскресенье журналистам председатель облизбиркома Илья Дмитриев.

"Сегодня [поступило] шесть обращений. Пока все проверяется. Никаких [жалоб], которые могли бы на что-то повлиять, пока нет", - сказал Дмитриев.