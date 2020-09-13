В Приангарье закрылись избирательные участки

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки закрылись в Иркутской области, где 11-13 сентября проходят 90 кампаний, в том числе по выборам губернатора. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, по данным на 19:00 (14:00 мск), не зафиксировали, сообщил в воскресенье журналистам председатель облизбиркома Илья Дмитриев.
"Сегодня [поступило] шесть обращений. Пока все проверяется. Никаких [жалоб], которые могли бы на что-то повлиять, пока нет", - сказал Дмитриев.
По уточненным данным, на 18:00 (13:00 мск) явка составила 30,33%, проголосовали 565 тыс. 418 избирателей. На выборах губернатора в 2015 году на 18:00 явка была 24,7%.
На пост главы Приангарья претендуют пять человек. Это представитель ЛДПР Андрей Духовников, Лариса Егорова от "Справедливой России", Михаил Щапов от КПРФ, Геннадий Щадов, представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости, и самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев. Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.